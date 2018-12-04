Соцсети: Омичку из окна дома окатили борщом

4 Дек. 07:10 2018-12-04T07:10:47+03:00

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Омичка вышла из подъезда своего дома по улице Звездова, и тут ее ждал неприятный сюрприз. Кто-то вылил из окна целую кастрюлю борща. Женщина пожаловалась, что супом ей залило сумку, испачкался пуховик. Она решила поделиться происшествием в соцсетях.

Возмущенная женщина написала, что она сначала даже не поняла, что с ней произошло.

- Сделала два шага, и на меня что-то упало, думала снег, оказалось - это борщ! Открытое окно надо мной было на 8-ом этаже, но точно ли это было то самое окно...Как так можно - вылить борщ в окно с 8-го этажа? – написала женщина.

Жалоба женщины вызвала бурную реакцию у омичей, все посочувствовали женщине и посоветовали не ходить под окнами и балконами домов.