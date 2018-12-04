2018-12-04T06:55:47+03:00
Общество

Мэр Омска Фадина о работе городских служб будет рассказывать в Instagram

Первый же пост главы города вызвал шквал комментариев
Станислав МУХИН
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Оксана Фадина продолжает осваивать социальные сети и развивать свой Instagram. Мэр Омска сделала новую запись. В ней градоначальник сообщила, что теперь регулярно будет отчитываться в Instagram перед жителями за каждый свой рабочий день.

- Хочу завести рубрику в своем Instagram о каждодневной работе: чтобы вы, мои подписчики- омичи понимали, почему так, а не иначе, - написала мэр Омска Оксана Фадина.

В первой записи глава города рассказала об уборке снега. Она вызвала шквал комментариев, порой критических. Например, один из жителей заявил, что городские власти убирают исключительно центр. А другие сибиряки наперебой стали называть мэру точки города, где не мешало бы вывезти снег.

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