2018-12-03T14:27:15+03:00
Общество

Житель Геленджика сделал из спичек портрет омского музыканта Егора Летова

На создание картины он потратил 5 месяцев жизни и 2,5 тысячи рублей
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Алексей Малышев уже долгие годы поклонник творчества Егора Летова.Алексей Малышев уже долгие годы поклонник творчества Егора Летова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Даже несмотря на то, что именем лидера «Гражданской обороны» Егора Летова так и не назвали омский аэропорт, о нем в последнее время узнали даже те, кто и не особо увлекается рок-культурой. А значит даже после смерти один из самых знаменитых омичей продолжает прославлять родной город и спустя 10 лет после смерти. Кстати, о последнем факте - что музыкант умер в 2008 году - узнал даже министр культуры Владимир Мединский, приезжавший в Омск с официальным визитом.

Портрет Летова уже пошел и народ. Вот, например, житель Геленджика Алексей Малышев перенес, пожалуй, самое известное фото музыканта на картину. Правда, создал ее не карандашом, а с помощью спичек.

На произведение у него ушли 5 месяцев жизни и 2,5 тысяч рублей на покупку «сырья». При этом каждую из 25 тысяч спичек, использованных в мозаике, он окрашивал вручную.

Кстати, до этого художник создал в такой же технике образ еще одного бунтаря - Че Гевары. Также удалось смастерить из спичек и миниатюрную копию Эйфелевой башни. Друзья уже предлагают умельцу открыть авторскую выставку. Но он справедливо замечает, что для этого у него пока еще мало работ, которые можно представить миру.

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Ложкин - о ротациях в команде омского губернатора: Это сигнал - у чиновников мало времени на выполнение задач
В Омске поймали преступника, находившегося в федеральном розыске за наркотики
В Омске утвердили тарифы на проезд в маршрутках
Жителям Омска придется покупать мусорные контейнеры за свой счет
В Омске почти в три раза увеличилось число школ, где введен карантин
Политолог прокомментировал отставки и назначения в омском правительстве
В Омске новый автобус «ПАЗ» попал в аварию
В Омске пенсионерка, услышавшая рекламу по радио, потеряла из-за нее 300 тысяч
ПРОГРАММА новогодних и рождественских мероприятий декабрь 2018 – январь 2019 года
Новый детский канал Nicktoons появился у юных омичей
Транспортники объяснили, почему ставят новые «Газели» в Омске на непопулярные маршруты
Сбербанк и компания «Омск РТС» запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте