Житель Геленджика сделал из спичек портрет омского музыканта Егора Летова

СЕГОДНЯ 14:25 2018-12-03T14:27:15+03:00

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Даже несмотря на то, что именем лидера «Гражданской обороны» Егора Летова так и не назвали омский аэропорт, о нем в последнее время узнали даже те, кто и не особо увлекается рок-культурой. А значит даже после смерти один из самых знаменитых омичей продолжает прославлять родной город и спустя 10 лет после смерти. Кстати, о последнем факте - что музыкант умер в 2008 году - узнал даже министр культуры Владимир Мединский, приезжавший в Омск с официальным визитом.

Портрет Летова уже пошел и народ. Вот, например, житель Геленджика Алексей Малышев перенес, пожалуй, самое известное фото музыканта на картину. Правда, создал ее не карандашом, а с помощью спичек.

На произведение у него ушли 5 месяцев жизни и 2,5 тысяч рублей на покупку «сырья». При этом каждую из 25 тысяч спичек, использованных в мозаике, он окрашивал вручную.

Кстати, до этого художник создал в такой же технике образ еще одного бунтаря - Че Гевары. Также удалось смастерить из спичек и миниатюрную копию Эйфелевой башни. Друзья уже предлагают умельцу открыть авторскую выставку. Но он справедливо замечает, что для этого у него пока еще мало работ, которые можно представить миру.

Фото: личный архив