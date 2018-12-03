В Омске с улицы Пушкина массово эвакуируют припаркованные автомобили

3 Дек. 14:34 2018-12-03T14:34:57+03:00

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В соцсетях омичи опубликовали фото с работающим эвакуатором на улице Пушкина. Там увозят машины, которые припаркованы не по правилам. Омичи жалуются, что из-за неправильной парковки по обеим сторонам улицы, по ней невозможно проехать.

Омичи предупреждают, что сегодня в районе пересечения Масленникова и Пушкина работает эвакуатор, поэтому работники расположенных там офисов могут не найти свою машину по окончании рабочего дня.

Многие омичи только рады такой массовой эвакуации. В комментариях к записи жители города призывают почаще проводить такие эвакуации с улиц города, по которым невозможно проехать из-за неправильной парковки владельцев машин.