2018-12-03T13:40:14+03:00
Общество

По Ленинградскому мосту пешеходам запретили ходить толпой

Мост нуждается в капитальном ремонте
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Фото: vk.com/omskpubФото: vk.com/omskpub
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Эксперты рассказали, что по Ленинградскому мосту небезопасно ходить пешеходам. Главный инженер БУ Омска «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Алексей Попов заявил: после сейчас ограничена грузоподъемность моста и введено ограничение прохода по тротуарам.

Замдиректора проектно-исследовательской фирмы «ПИК» Борис Казанцев заявил, что мост нуждается в капитальном ремонте:

- Несмотря на хорошее состояние железобетонной плиты, слабый водоотвод и гидроизоляция влияют на выщелачивание бетона. Серьезные проблемы с тротуарными плитами. – Если будет принято решение по ремонту моста, то нужно обновлять проезжую и опорные части, делать деформационные швы, защищать от влаги и приводить его внешне в нормальный вид. Нужен именно капремонт, а не реконструкция.

Пешеходам рекомендовали не ходить толпой, держаться ближе к дороге и долго не стоять на тротуаре. Ремонт моста по мнению Казанцева будет стоить 300 млн рублей.

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