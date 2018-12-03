2018-12-03T13:20:09+03:00
Общество

Омичей зовут побывать в резиденции Снежной королевы

Она открывается в Большереченском зоопарке
Анна МИКУЛА
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Фото: bolzoo.ruФото: bolzoo.ru
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С 17 декабря в Большереченском зоопарке открывается резиденция «Владения Снежной Королевы». Сказочная героиня проведет для гостей экскурсию и расскажет про всех зверей и птиц, которые встретятся им на пути.

- По сценарию новогодней экскурсии наши гости должны отыскать Деда Мороза, но на пути к нему встречаются различные препятствия в виде сказочных героев (Бабы Яги, Леопарда, Зайца, Тигра и т. п.), задания которых гости должны выполнить, чтобы узнать дорогу к Деду Морозу, - рассказали в Большереченском зоопарке. - В итоге преодолев все препятствия и посмотрев всех животных, гости приходят в сказочную избушку, где нас уже ждут Дед Мороз со Снегурочкой! Здесь гостей ожидают различные викторины и игры с Дедушкой Морозом, хороводы вокруг нарядной елки и конечно вкусный чай, и сладости от Дедушки Мороза и Снегурочки!

Каждая экскурсия будет длиться около двух часов. Взрослый билет стоит 380 рублей, детский - 180 рублей. Чаепитие со сладостями входит в стоимость.

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