Омичей зовут побывать в резиденции Снежной королевы

СЕГОДНЯ 13:08 2018-12-03T13:20:09+03:00

Изменить размер текста: A A

С 17 декабря в Большереченском зоопарке открывается резиденция «Владения Снежной Королевы». Сказочная героиня проведет для гостей экскурсию и расскажет про всех зверей и птиц, которые встретятся им на пути.

- По сценарию новогодней экскурсии наши гости должны отыскать Деда Мороза, но на пути к нему встречаются различные препятствия в виде сказочных героев (Бабы Яги, Леопарда, Зайца, Тигра и т. п.), задания которых гости должны выполнить, чтобы узнать дорогу к Деду Морозу, - рассказали в Большереченском зоопарке. - В итоге преодолев все препятствия и посмотрев всех животных, гости приходят в сказочную избушку, где нас уже ждут Дед Мороз со Снегурочкой! Здесь гостей ожидают различные викторины и игры с Дедушкой Морозом, хороводы вокруг нарядной елки и конечно вкусный чай, и сладости от Дедушки Мороза и Снегурочки!

Каждая экскурсия будет длиться около двух часов. Взрослый билет стоит 380 рублей, детский - 180 рублей. Чаепитие со сладостями входит в стоимость.