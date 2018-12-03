2018-12-03T12:49:56+03:00
Общество

Из Омска уже вывезли 73 тысячи кубометров снега

Снежные полигоны могут вместить миллион кубов
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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С начала сезона виз Омска вывезли 73 тысячи кубовметров снегаС начала сезона виз Омска вывезли 73 тысячи кубовметров снегаФото: Евгения ГУСЕВА
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С начала сезона вывезли в в три раза больше снега, чем за аналогичный период 2017 года. Как сообщили в пресс-службе администрации, на снежные полигоны уже вывезли 73 тысячи кубометра снега.

Сейчас в Омске находятся шесть официальных площадок под складирование снега – по одной в каждом округе и две в центральном. Например, есть снежная свалка по улице 10 лет Октября, она работает круглосуточно. Как рассказали в «Управлении дорожного хозяйства и благоустройства», днем на улицах Центрального округа работает восемь единиц техники — это ЗИЛы и КамАЗы, ночью больше — 12 машин.

В мэрии принимают заявки на вывоз снега от частных лиц. Стоимость одного кубометра 70 рублей, с начала сезона частные лица обратились за помощью вывезти порядка 150-200 кубометров снега.

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