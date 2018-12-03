2018-12-03T11:25:00+03:00
Общество

Омичи смогут увидеть на небе вспышку от запуска ракеты «Союз-ФГ»

Смотреть надо будет на юг
Анна МИКУЛА
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Фото: roscosmos.ruФото: roscosmos.ru
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Сегодня, 3 декабря, в космодрома «Байконур» будут запускать ракету «Союз-ФГ» транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-11» с участниками экспедиции МКС-58/59.

- В составе основного экипажа - Олег Кононенко, Энн Макклейн и Давид Сен-Жак, их дублеры - Александр Скворцов, Лука Пармитано и Эндрю Морган, - сообщается на сайте Роскосмоса.

Жители Омска также смогут приобщиться к знаменательному событию. Все желающие смогут увидеть характерную огненную вспышку в форме медузы, которая появляется во время старта ракеты.

Увидеть рукотворное небесное явление можно будет в 17.31 по омскому времени. Смотреть надо на южную часть небосклона.

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