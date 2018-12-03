2018-12-03T11:53:26+03:00
Происшествия

В Омске на улице загорелся автобус

О пострадавших пока не сообщается
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на улице загорелся автобусВ Омске на улице загорелся автобусФото: vk.com
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ЧП случилось в самом центре города, на улице Омской. В районе остановки «4-ая Линия». Фото и видео происшествия разошлось по социальным сетям. Очевидцы рассказывают, что внезапно загорелся «пазик», который ходит по маршруту № 59.

Из автобуса шел черный дым, он весь был охвачен пламенем. По всей видимости, все люди из салона успели выбраться. Они стояли на остановке и снимали происходящее на телефоны.

К сожалению, транспортное средство выгорело полностью. Возле стоит «скорая». Также на помощь приехали две пожарных машины, о пострадавших пока не сообщается.

В комментариях омичи пишут, что автобус очень старый, именно неисправность в нем, по их словам, и привела к пожару.

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