2018-12-03T11:53:26+03:00
Происшествия

В Омске на улице загорелся автобус

О пострадавших пока не сообщается
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Омске на улице загорелся автобусВ Омске на улице загорелся автобусФото: vk.com
Изменить размер текста:

ЧП случилось в самом центре города, на улице Омской. В районе остановки «4-ая Линия». Фото и видео происшествия разошлось по социальным сетям. Очевидцы рассказывают, что внезапно загорелся «пазик», который ходит по маршруту № 59.

Из автобуса шел черный дым, он весь был охвачен пламенем. По всей видимости, все люди из салона успели выбраться. Они стояли на остановке и снимали происходящее на телефоны.

К сожалению, транспортное средство выгорело полностью. Возле стоит «скорая». Также на помощь приехали две пожарных машины, о пострадавших пока не сообщается.

В комментариях омичи пишут, что автобус очень старый, именно неисправность в нем, по их словам, и привела к пожару.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Ложкин - о ротациях в команде омского губернатора: Это сигнал - у чиновников мало времени на выполнение задач
В Омске поймали преступника, находившегося в федеральном розыске за наркотики
В Омске утвердили тарифы на проезд в маршрутках
Жителям Омска придется покупать мусорные контейнеры за свой счет
В Омске почти в три раза увеличилось число школ, где введен карантин
Политолог прокомментировал отставки и назначения в омском правительстве
В Омске новый автобус «ПАЗ» попал в аварию
В Омске пенсионерка, услышавшая рекламу по радио, потеряла из-за нее 300 тысяч
ПРОГРАММА новогодних и рождественских мероприятий декабрь 2018 – январь 2019 года
Новый детский канал Nicktoons появился у юных омичей
Транспортники объяснили, почему ставят новые «Газели» в Омске на непопулярные маршруты
Сбербанк и компания «Омск РТС» запустили партнерскую программу по кредитной бизнес-карте