В Омске на улице загорелся автобус

СЕГОДНЯ 11:53 2018-12-03T11:53:26+03:00

О пострадавших пока не сообщается

Изменить размер текста: A A

ЧП случилось в самом центре города, на улице Омской. В районе остановки «4-ая Линия». Фото и видео происшествия разошлось по социальным сетям. Очевидцы рассказывают, что внезапно загорелся «пазик», который ходит по маршруту № 59.

Из автобуса шел черный дым, он весь был охвачен пламенем. По всей видимости, все люди из салона успели выбраться. Они стояли на остановке и снимали происходящее на телефоны.

К сожалению, транспортное средство выгорело полностью. Возле стоит «скорая». Также на помощь приехали две пожарных машины, о пострадавших пока не сообщается.

В комментариях омичи пишут, что автобус очень старый, именно неисправность в нем, по их словам, и привела к пожару.