В Омске ищут подростков, ворующих кофе из магазина

3 Дек. 11:02 2018-12-03T11:02:44+03:00

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В соцсетях появилась необычная просьба. Омич просит помочь в поисках двух подростков, которые воруют банки с кофе из супермаркетов известно сети. По опубликованным кадрам видно, что они долго ходят по магазину, о чем-то переговариваются. Потом один из подростков берет банку с витрины и прячет ее в куртку. Второй молодой человек поступает так же.

Как сообщает автор поста, подростки в этот же день побывали в четырех магазинах сети. Почему в этот момент в магазине охранники не следили за действиями подростков, пока неизвестно. Омич, опубликовавший пост, не сообщил, написали ли на подростков заявление в полицию.

Сибиряки в комментариях к записи осуждают подростков. Автор же надеется, что воришки сами признаются или этот пост увидят их родители. По его словам он опубликовал запись, чтобы подросткам стало стыдно.