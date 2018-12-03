2018-12-03T09:40:37+03:00
Общество

Омич хотел подарить девушке букет и лишился денег с карты

Продавец несколько раз списала с него деньги за цветы, которые так и не доставили
Анна МИКУЛА
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Девушка, которой предназначались цветы, так их и не получила.Девушка, которой предназначались цветы, так их и не получила.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Омич решил подарить своей знакомой букет. Выбрав понравившиеся цветы на сайте в интернете, он начал расплачиваться. Но что-то пошло не так.

- Вступив в переписку с неизвестной, которая представилась сотрудницей цветочного магазина, мужчина выбрал букет и, воспользовавшись внутренним сервисом денежных переводов соцсети, заплатил 1690 рублей, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Однако собеседница, ссылаясь на сбой в платежной системе, попросила повторить перевод еще два раза, что омич и сделал. Но цветы девушке так никто и не доставил.

Если вину аферистки докажут, ей грозит до 2 лет лишения свободы.

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