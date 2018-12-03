Омский мошенник обманывал людей со всей страны

СЕГОДНЯ 09:01 2018-12-03T09:03:45+03:00

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30-летний омич умудрился обмануть людей сразу из нескольких российских регионов. В полицию обратились жители Московской, Свердловской и Тюменской областей и Пермского края. В общей сложности они добровольно отдали мошеннику около 100 тысяч рублей.

- Все ситуации идентичны: заявители находили на одном из сайтов бесплатных объявлений сообщения по продаже спортивных товаров, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Владелец объявления назывался представителем спортивной фирмы и предлагал по заниженным ценам тренажеры, спортивную одежду и обувь. В подтверждение своих слов предъявлял якобы официальный сайт своей компании, что окончательно убеждало потенциальных покупателей решиться на покупку. Следуя указаниям продавца, заявители переводили денежные средства на указанный банковский счет, но товар так и не получали.

Афериста обнаружили в одной из квартир на улице Шакурова. У него изъяли ноутбук и сим-карты, с помощью которых он общался с покупателями. В отношении омича завели уголовное дело по статье «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Ему грозит до 5 лет колонии.