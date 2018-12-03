В Омской области после схода составов полностью восстановлено движение поездов

СЕГОДНЯ 09:15 2018-12-03T09:23:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Движение поездов на участке Называевская – Ишим Тюменского региона Свердловской железной дороги полностью восстановлено, поезда теперь ходят без задержек, сообщили в пресс-службе РЖД. Накануне открыли движение по пути, где на выходных произошло ЧП.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу железнодорожная авария произошла на границе Омской и Тюменской области. Тогда с рельсов сошли 35 вагонов грузового поезда. В цистернах перевозили военную технику и мазут. В результате аварии были повреждены соседние пути и повреждена контактная сеть. Некоторые поезда пришлось задержать, остальные направили по другому пути.

В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».