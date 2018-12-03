В Омской области сгорели 12 домов

СЕГОДНЯ 08:27 2018-12-03T08:32:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Тяжелыми для пожарных региона выдались минувшие выходные. В Омской области усилились морозы и люди начали по максимуму использовать все обогревательные приборы - в том числе и неисправные. Как результат сразу 12 сгоревших домов. Также пришлось тушить бани, сараи и гаражи.

По информации регионального МЧС, рано утром в субботу, 1 декабря, горел частный дом площадью 80 квадратных метров в Любино. Постройку спасти не удалось. Вечером другое ЧП случилось уже в Оконешниковском районе - в селе Любимовка. Каркас постройки устоял, но внутри все помещение сильно закопчено, владельцам придется делать ремонт.

В 10 часов вечера загорелся каркасно-насыпной дом площадью 355 квадратных метров в селе Милоградовка Павлоградского района. Обе расположенные в нем 5-комнатные квартиры полностью выгорели. Пожар тушили до 5 утра.

Особенно много происшествий случилось в ночь с 1 на 2 декабря. Сначала пламя охватило жилой 3-квартирный дом в Называевске. Пожар потушили быстро, но у постройки успела сгореть крыша, серьезно пострадала одна из квартир, сгорела кровля дома. В полночь загорелся рубленый дом в селе Новый Свет Калачинского района. Из-за неисправности печи загорелась стена, помещение заволокло дымом. Но жилище удалось спасти. Спустя несколько минут заполыхал жилой дом в деревне Вербовке Шербакульского района. Как выяснилось позже, там была неисправная печь, сгорела кровля. В 5 часов утра горел недостроенный 2-этажный дом в райцентре Тевриз. Из-за неправильно установленного электрооборудования горела веранда дома. Пожар потушили за полчаса.

В эту же ночь горело жилье в Омске и пригородах. В полвторого ночи беда случилась в двухэтажном кирпичном доме в Ленинском округе. Выгорел верхний этаж. Одновременно из-за неисправной печи в жилом доме на Левобережье сгорела кочегарка. Под утро загорелся дом в селе Александровка Азовского района. Из-за того, что все спали и поздно заметили происшествие дом и все надворные постройки отбить у огня не удалось, они полностью разрушены.

Днем в воскресенье, 2 декабря, горели дома в селе Калинино Русско-Полянского района и в Нововаршавке.