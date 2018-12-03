В трех районах Омска отключат холодную воду

3 Дек. 07:37 2018-12-03T07:37:11+03:00

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Сегодня, 3 декабря, планируют отключить воду в трех округах города, сообщили в Водоканале. В связи с ремонтными работами на сетях водопровода, воду отключат в жилых домах Советского округа. С 10.00 до 23.00 будет отключена вода в жилых домах по ул. Малиновского 12/2, 12/5, 12/6.

Также ремонтные работы пройдут в Центральном округе. С 09.30 до17.00 воду отключат в жилом доме ул. Волочаевская, 13/1.

Холодную воду отключат и на Левобережье. В связи с ремонтными работами по замене запорной арматуры на сетях водопровода холодной воды с с 10.00 до 24.00 часов не будет в домах по адресам:

- частный сектор и водоразборная колонка по адресам: ул. Малая Островская; ул. 2-я Енисейская, ул. Тюкалинский 1-й проезд;

- магазины: «Лента» по ул. 70 лет Октября. «Светофор» по ул. 1-я Енисейская;

- административное здание по ул. 3-я Енисейская;

- ярмарочный комплекс «Торговый город».