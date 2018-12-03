В трех районах Омска отключат холодную воду
Сегодня, 3 декабря, планируют отключить воду в трех округах города, сообщили в Водоканале. В связи с ремонтными работами на сетях водопровода, воду отключат в жилых домах Советского округа. С 10.00 до 23.00 будет отключена вода в жилых домах по ул. Малиновского 12/2, 12/5, 12/6.
Также ремонтные работы пройдут в Центральном округе. С 09.30 до17.00 воду отключат в жилом доме ул. Волочаевская, 13/1.
Холодную воду отключат и на Левобережье. В связи с ремонтными работами по замене запорной арматуры на сетях водопровода холодной воды с с 10.00 до 24.00 часов не будет в домах по адресам:
- частный сектор и водоразборная колонка по адресам: ул. Малая Островская; ул. 2-я Енисейская, ул. Тюкалинский 1-й проезд;
- магазины: «Лента» по ул. 70 лет Октября. «Светофор» по ул. 1-я Енисейская;
- административное здание по ул. 3-я Енисейская;
- ярмарочный комплекс «Торговый город».