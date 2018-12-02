2018-12-02T20:57:42+03:00
Общество

Омская мать-кукушка, бросившая 4 детей, обнаружена в Подмосковье

Женщина сама явилась в полицию, прочитав о себе пост в соцсети
Анна МИКУЛА
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Омичка бросила детей в запертой квартире, решив, что устала быть матерью.Омичка бросила детей в запертой квартире, решив, что устала быть матерью.Фото: Личная страница Вконтакте
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Напомним, эта громкая история произошла две недели тому назад. Из окна второго этажа выпала двухлетняя малышка. Девочку, которая была на морозе в одной маечке, нашли прохожие.

Как вскоре выяснилось, ее мать отказалась от девочки и еще троих своих детей. Она просто бросила ребятишек в запертой съемной квартире и скрылась. Напоследок кукушка оставила записку, что «дарит» своих чад государству.

Все это время беззаботную мамашу искали полицейские. В отношении нее завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

И вот накануне стало известно, что ее нашли - в подмосковном Ногинске.

По информации «СуперОмска», женщина прочитала о себе пост в соцсетях и пришла в ближайший отдел полиции.

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