2018-12-02T09:27:31+03:00
Происшествия

Омичке, организовавшей наркопритон, грозит 4 года колонии

Женщина пускала зависимых в свой дом
Анна МИКУЛА
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Женщину будут судить, ей грозит до четырех лет лишения свободы.Женщину будут судить, ей грозит до четырех лет лишения свободы.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В Омске будут судить 35-летнюю местную жительницу. Женщину обвиняют в том, что она пускала в свой дом на улице 7-й Дунайской наркопритон.

- В ходе дознания установлено, что обвиняемая в период с июня по 2 октября 2018 года за вознаграждение в виде наркотических средств неоднократно предоставляла свой дом на улице 7-й Дунайской малознакомым людям, создавая условия для беспрепятственного употребления наркотиков, - сообщает пресс-служба областного УМВД. - Она также обеспечивала охрану в доме, контролируя вход и выход, исключая возможность проникновения в дом посторонних лиц, провожала посетителей, производила уборку, выбрасывала использованные шприцы и емкости.

Женщину будут судить, ей грозит до четырех лет лишения свободы.

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