Бывший чешский хоккеист омского «Авангарда» стал жертвой мошенников

СЕГОДНЯ 06:50 2018-12-01T06:50:37+03:00

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Чешский хоккеист Мартин Прохазка, игравший за омский "Авангард" в начале нулевых, стал жертвой мошенников. Спортсмен планировал купить дом и занял деньги у каких-то дельцов. Правда, об условиях возвращения денег хоккеист, видимо, толком не договорился. Выяснилось, что Прохазку поставили "на счетчик" - вернуть сумму он должен был с невероятным процентом.

Чтобы хоть как-то рассчитаться с кредиторами, Прохазка продал Олимпийскую медаль своему другу. Тот, по его словам, обещал хранить награду. Спортсмен планировал утрясти все дела и выкупить медаль. Однако сейчас она выставлена на Интернет-аукционе. Выходит, хоккеиста предал и друг.

- Увы, я стал жертвой людей, которые обманывают. Мне нужно было около четырех с половиной миллионов крон, чтобы купить дом, но я связался с мошенниками, - цитируют чешские СМИ Прохазку.