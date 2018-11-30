Омский регоператор по мусору объявил аукцион по вывозу отходов на 6 млрд.

СЕГОДНЯ 13:34 2018-11-30T13:35:37+03:00

Омский оператор по мусору объявил аукцион по транспортировке отходов на почти 6 млрд Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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С 1 января Омск и область ждет мусорная реформа. Теперь за вывоз мусора придется платить отдельно, будет действовать новая схема обращения с отходами. Региональный оператор по мусору ООО «Магнит» объявил аукцион на транспортировку твердых коммунальных отходов. Информация о нем размещена на сайте Госзакупок.

На портале указаны три аукциона на вывоз отходов. Первый на сумму 2 млрд 607 миллионов предполагает оказание услуг по транспортировке в Омске и Омском районе. Еще один аукцион на 2 млрд. 550 миллионов объявлен на вывоз мусора в южных, восточных и западных районах области. Третий аукцион на 559 миллионов предполагает услуги по вывозу мусора в северных районах области.

Общая сумма контракта получается около 6 миллиардов рублей в год. Именно столько жителям области придется заплатить за вывоз отходов.

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