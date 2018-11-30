2018-11-30T13:35:37+03:00
Общество

Омский регоператор по мусору объявил аукцион по вывозу отходов на 6 млрд.

Договор будет заключен на год
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омский оператор по мусору объявил аукцион по транспортировке отходов на почти 6 млрдОмский оператор по мусору объявил аукцион по транспортировке отходов на почти 6 млрдФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

С 1 января Омск и область ждет мусорная реформа. Теперь за вывоз мусора придется платить отдельно, будет действовать новая схема обращения с отходами. Региональный оператор по мусору ООО «Магнит» объявил аукцион на транспортировку твердых коммунальных отходов. Информация о нем размещена на сайте Госзакупок.

На портале указаны три аукциона на вывоз отходов. Первый на сумму 2 млрд 607 миллионов предполагает оказание услуг по транспортировке в Омске и Омском районе. Еще один аукцион на 2 млрд. 550 миллионов объявлен на вывоз мусора в южных, восточных и западных районах области. Третий аукцион на 559 миллионов предполагает услуги по вывозу мусора в северных районах области.

Общая сумма контракта получается около 6 миллиардов рублей в год. Именно столько жителям области придется заплатить за вывоз отходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мусорная реформа в Омске: Только родился – сразу плати! (Далее...)

КСТАТИ

С 1 января с квитанцией за свет омичи получат еще и платежку за вывоз отходов (Далее...)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омск в конце рабочей недели встал в 9-балльные пробки
Реализацию инвестпрограммы «Омскэнерго» высоко оценили на Межотраслевом совете при Губернаторе
Подписку на смартфон можно оформить в МТС
Вице-губернатор заявила, что тариф на вывоз мусора в Омске увеличится
В Омской области на железной дороге за год погибло 17 человек
Последний снегопад в Омске побил рекорд по количеству осадков в сутки
В Омске задержали оптового наркозакладчика
В Омске «Камаз» с поднятым кузовом застрял под метромостом
Сбербанк и объединенная компания Связной | Евросеть запускают сервис мгновенных переводов
В Омске прошел V областной фестиваль «От матери – к дочери»
Будущие омские педагоги качают больше студентов других вузов
В Омске качок заказал препараты для мышц, а получил судимость
Омичка отсудила 130 тысяч за наезд автобуса
Омичка, забывшая заплатить налоги с 12 проданных квартир, пойдет под суд
В омском минобре объяснили отмену компенсаций семейного образования
Движение из Омска в Казахстан открыто
С нового года из Омска отменят прямой рейс в Санкт-Петербург
В Омске из-за пожара эвакуировали супермаркет
Омичи заплатят 11 млн за расчет за проезд бесконтактной картой
Главного омского судебного пристава, подозреваемого во взятке, арестовали
Омичка, которая пропала после поездки в такси, нашлась
Из-за метели закрыто движение из Омска в Казахстан
В Омске вывели дорожную технику для очистки улиц от снега
Комсомольский мост в Омске перекроют вечером 1 декабря
Из Омска открыли новые авиарейсы
«Росводоканал Омск» подключает новых абонентов
В Омской области в своем доме насмерть замерзли две сестры