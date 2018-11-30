Вице-губернатор заявила, что тариф на вывоз мусора в Омске увеличится

СЕГОДНЯ 11:13 2018-11-30T11:13:37+03:00

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На заседании горсовета по вопросам природопользования и охраны окружающей среды вице-губернатор Татьяна Вижевитова заявила, что тариф на вывоз мусора непременно вырастет. По ее словам он не менялся много лет, а люди стали оставлять больше мусора. Вижевитова попросила депутатов подготовить население.

- Сейчас составлено соглашение с регоператором. Главный вопрос – тариф. Сегодня он неизвестен. Вы прекрасно понимаете, что, если тариф остается прежним – 45 рублей, мы не получим ничего. Повышение будет – никто этого не отрицает. Разъясняйте своим избирателям. Регоператор предлагает интересные формы взаимодействия. Мы очень долго не занимались этими вопросами. Пришло время, и законодательство нас заставило, - цитирует чиновницу "Омск-Информ".

Вижевитова сравнила повышение тарифа на мусор с повышением стоимости проезда. И там и там много лет не было изменений, поэтому в условиях меняющегося рынка пришло время увеличить тарифы. Отметим, что недавно власти озвучили, что максимальный тариф может составить 183 рубля с человека. Но тут же оговорились: такие цифры никто не утвердит.

Сейчас объявлено три конкурса на определение перевозчиков мусора в Омске и области. Подписание договоров состоится к 18-19 декабря.

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