2018-11-30T08:36:09+03:00
Общество

Омичка отсудила 130 тысяч за наезд автобуса

Хотя она требовала полмиллиона
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка отсудила 130 тысяч за наезд автобусаОмичка отсудила 130 тысяч за наезд автобусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Женщина попала в аварию с участием автобуса, который принадлежит транспортной компании. Она получила тяжелые травмы, лечение было долгим и дорогостоящим, поэтому омичка решила подать в суд на транспортную компанию для выплаты моральной компенсации. Она просила 530 тысяч рублей, однако иск удовлетворили лишь частично. Транспортная компания должна была выплатить женщине лишь 130 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, компания не спешила выплачивать пострадавшей компенсацию, поэтому она обратилась к ним. Приставы наложили арест на автомобили фирмы, где имелись как грузовые, так и легковые машины. После ареста транспортники перевели деньги на счет сибирячки через два дня.

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