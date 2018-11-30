Омичка отсудила 130 тысяч за наезд автобуса

СЕГОДНЯ 08:36 2018-11-30T08:36:09+03:00

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Женщина попала в аварию с участием автобуса, который принадлежит транспортной компании. Она получила тяжелые травмы, лечение было долгим и дорогостоящим, поэтому омичка решила подать в суд на транспортную компанию для выплаты моральной компенсации. Она просила 530 тысяч рублей, однако иск удовлетворили лишь частично. Транспортная компания должна была выплатить женщине лишь 130 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, компания не спешила выплачивать пострадавшей компенсацию, поэтому она обратилась к ним. Приставы наложили арест на автомобили фирмы, где имелись как грузовые, так и легковые машины. После ареста транспортники перевели деньги на счет сибирячки через два дня.