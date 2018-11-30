С нового года из Омска отменят прямой рейс в Санкт-Петербург
Сейчас из Омска прямые рейсы выполняют несколько авиакомпаний. Авиакомпания «Россия» выполняет свои рейсы до северной столицы ежедневно. Авиакомпания «S7» совершала рейсы дважды в неделю.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе авиакомпании «S7», рейс Омск-Санкт-Петербург, который выполнялся на самолетах А319, будет отменен с 14 января по коммерческим причинам. Подробности отмены рейсов пока не сообщаются. Возможно, такое решение принято из-за низкого спроса на данное направление. Цены на авиабилеты до северной столицы с пересадкой в Москве стоят значительно дешевле, чем на прямые рейсы.
Напомним, что сейчас омский аэропорт активно развивает новые направления. Недавно запустили рейсы до Красноярска и Екатеринбурга и Казани. С декабря будут запущены рейсы до Краснодара, Самары, Симферополя ,Ижевска и Тюмени.