2018-11-30T07:01:57+03:00
Общество

С нового года из Омска отменят прямой рейс в Санкт-Петербург

Сейчас он выполняется дважды в неделю
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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После Нового года из Омска отменят прямой рейс в Санкт-ПетербургПосле Нового года из Омска отменят прямой рейс в Санкт-ПетербургФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Сейчас из Омска прямые рейсы выполняют несколько авиакомпаний. Авиакомпания «Россия» выполняет свои рейсы до северной столицы ежедневно. Авиакомпания «S7» совершала рейсы дважды в неделю.

Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе авиакомпании «S7», рейс Омск-Санкт-Петербург, который выполнялся на самолетах А319, будет отменен с 14 января по коммерческим причинам. Подробности отмены рейсов пока не сообщаются. Возможно, такое решение принято из-за низкого спроса на данное направление. Цены на авиабилеты до северной столицы с пересадкой в Москве стоят значительно дешевле, чем на прямые рейсы.

Напомним, что сейчас омский аэропорт активно развивает новые направления. Недавно запустили рейсы до Красноярска и Екатеринбурга и Казани. С декабря будут запущены рейсы до Краснодара, Самары, Симферополя ,Ижевска и Тюмени.

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