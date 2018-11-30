В Омске из-за пожара эвакуировали супермаркет

СЕГОДНЯ 06:34 2018-11-30T06:34:05+03:00

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В одном из сетевых супермаркетов на Левом берегу Омска накануне поздно вечером произошел пожар. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях. Омичи пишут, что пожар произошел из-за замыкания проводки на последнем этаже здания на улице Дианова.

Возгорание произошло на проводах, которые находятся с внешней стороны здания. Возможно, всему виной стал вчерашний сильный ветер, который мог повредить провода, находящиеся на улице. Омичи в комментариях пишут, что из-за сильного ветра такие замыкания происходят повсеместно.

Очевидцы сообщают, что возгорание тушили две пожарные машины. Они успешно справились с огнем, никто не пострадал. Однако сотрудников магазина и посетителей пришлось эвакуировать.