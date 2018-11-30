Омичи заплатят 11 млн за расчет за проезд бесконтактной картой

СЕГОДНЯ 04:53 2018-11-30T04:53:55+03:00

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С 1 января проезд в общественном транспорте подорожает до 30 рублей при оплате наличными. Но пассажиры смогут сэкономить и купить билет по бесконтактной банковской карточке за 25 рублей. С нового года в автобусах и маршрутках начнут принимать пластик.

Правда, судя по всему и за это омичам так или иначе приедтся заплатить. Подведомственное департаменту транспорта предприятие "Пассажирсервис" заключит с одним из самых популярных банков страны договор на проведение расчетов по карте при оплате проезда.

Вот только, как сообщает Омск-Информ, за возможность сэкономить и купить билет по 25 рублей пассажирам все же придется тоже заплатить. Услуги банка обойдутся в 11,5 миллионов за три года. И, скорее всего, эти затраты включат в тариф.