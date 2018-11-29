2018-11-29T14:53:31+03:00
Общество

Главного омского судебного пристава, подозреваемого во взятке, арестовали

Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Главного омского судебного пристава арестовалиГлавного омского судебного пристава арестовалиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Руководитель УФССП по Омской области Владимир Витрук отправится в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в получении взятки. Деньги, по версии обвинения, он получил за снятие наложенного приставами ареста на автомобиль. За 300 тысяч благодаря Витруку хозяин получил свой арестованный автомобиль. Руководитель УФСПП получил деньги на рабочем месте, на него завели уголовное дело по материалам УФСБ. Сам Витрук вину не признает.

Как сообщили в прокуратуре, Куйбышевский районный суд избрал для Витрука арест в качестве меры пресечения. Такая мера пресечения была выбрана для того, чтобы обвиняемый не смог воспользоваться своими связями и оказать влияние на свидетелей. Его поместили в СИЗО на 2 месяца, до 26 января 2019 года. Новый год ему придется встретить в камере.

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