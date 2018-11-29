2018-11-29T14:34:35+03:00
Общество

Омичка, которая пропала после поездки в такси, нашлась

Женщину нашли живой
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омичка, которая пропала после поездки в такси, нашласьОмичка, которая пропала после поездки в такси, нашласьФото: vk.com
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Молодая 32-летняя омичка пропала еще 16 ноября сразу после поездки в такси. Сегодня утром многие СМИ города писали о пропавшей женщине. Благодаря этому ее удалось быстро найти.

Женщина ехала с подругой на такси с улицы Дианова на Московку и пропала. Марию Сукачеву искали почти две недели, волонтеры «Доброспас-Омск» опубликовали сегодня объявление о ее поисках.

Как сообщили в группе «Доброспаса», омичка найдена живой. Знающие омичку люди позвонили в полицию и рассказали о ее местонахождении. Подробности поисков пока неизвестны, где пропадала женщина все это время, также не сообщается.

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