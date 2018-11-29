2018-11-29T12:45:11+03:00
Общество

Из Омска открыли новые авиарейсы

Билеты на них будут стоить дешевле
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Из Омска открыли новые авиарейсы в соседние городаИз Омска открыли новые авиарейсы в соседние городаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Авиакомпания «Ижавиа» с 28 ноября запускает новые авиарейсы из Омска. С 28 ноября самолеты полетели по мрашруту КраснодарСамара – Омск – Новосибирск. Сегодня, 29 ноября, будет выполнен первый рейс по направлению СимферопольИжевск – Омск – Новосибирск.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, с 1 декабря авиакомпания открывает рейс Тюмень – Омск – Самара – Симферополь, 2 декабря первый раз будет запущен рейс Тюмень – Омск – Ижевск – Краснодар.

Омичи смогут добираться в города России, минуя Москву. Билеты на самолеты субсидируются из бюджета области, поэтому они будут доступнее для омичей. Самолеты начнут летать по определенным датам, подробную информацию можно уточнить на сайте авиакомпании.

Ранее были также запущены рейсы до Красноярска, Екатеринбурга и Казани.

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