Из Омска открыли новые авиарейсы

СЕГОДНЯ 12:45 2018-11-29T12:45:11+03:00

Билеты на них будут стоить дешевле

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Авиакомпания «Ижавиа» с 28 ноября запускает новые авиарейсы из Омска. С 28 ноября самолеты полетели по мрашруту Краснодар – Самара – Омск – Новосибирск. Сегодня, 29 ноября, будет выполнен первый рейс по направлению Симферополь – Ижевск – Омск – Новосибирск.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, с 1 декабря авиакомпания открывает рейс Тюмень – Омск – Самара – Симферополь, 2 декабря первый раз будет запущен рейс Тюмень – Омск – Ижевск – Краснодар.

Омичи смогут добираться в города России, минуя Москву. Билеты на самолеты субсидируются из бюджета области, поэтому они будут доступнее для омичей. Самолеты начнут летать по определенным датам, подробную информацию можно уточнить на сайте авиакомпании.

Ранее были также запущены рейсы до Красноярска, Екатеринбурга и Казани.