2018-11-29T11:49:59+03:00
Общество

В Омск из-за снегопада отменили концерт Розенбаума

Самолет с артистом не смог приземлиться в нашем городе
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омск из-за снегопада сегодня не прилетит РозенбаумВ Омск из-за снегопада сегодня не прилетит РозенбаумФото: Борис КУДРЯВОВ
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Омск сегодня накрыл обильный снегопад. Его последствия коммунальщикам еще предстоит устранять, они планируют работать с вечера сегодняшнего дня и до утра.

Из-за нелетной погоды блокирована и работа аэропорта. Самолет народного артиста России Александра Розенбаума не смог приземлиться в Омске. Из-за этого концерт артиста, который должен был состояться сегодня в концертном зале, придется перенести.

Как нам сообщили организаторы, выступление Розембаума обязательно состоится, но уже 30 ноября в 19:00. Его перенесли в ОМЦ «Химик». Все билеты, которые приобретены ранее, будут действительны. Все вопросы омичи могут уточнить по телефону: 59-26-25.

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