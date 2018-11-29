В Омск из-за снегопада отменили концерт Розенбаума

СЕГОДНЯ 11:49 2018-11-29T11:49:59+03:00

В Омск из-за снегопада сегодня не прилетит Розенбаум Фото: Борис КУДРЯВОВ

Самолет с артистом не смог приземлиться в нашем городе

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Омск сегодня накрыл обильный снегопад. Его последствия коммунальщикам еще предстоит устранять, они планируют работать с вечера сегодняшнего дня и до утра.

Из-за нелетной погоды блокирована и работа аэропорта. Самолет народного артиста России Александра Розенбаума не смог приземлиться в Омске. Из-за этого концерт артиста, который должен был состояться сегодня в концертном зале, придется перенести.

Как нам сообщили организаторы, выступление Розембаума обязательно состоится, но уже 30 ноября в 19:00. Его перенесли в ОМЦ «Химик». Все билеты, которые приобретены ранее, будут действительны. Все вопросы омичи могут уточнить по телефону: 59-26-25.