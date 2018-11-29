2018-11-29T11:28:03+03:00
Общество

Стало известно, где был мальчик, пропавший в Омске с собакой

Он сам вернулся домой через два дня
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Мальчик, пропавший с собакой в Омске, нашелсяМальчик, пропавший с собакой в Омске, нашелсяФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Подросток ушел из дома на проспекте Мира ранним утром вторника со своей собакой породы питбультерьер. 13-летний мальчик не вернулся как обычно и его мама забеспокоилась. На улице его не было, связаться с ним омичка не могла.

В пресс-службе омской полиции сообщили, что мальчик вернулся домой вечером следующего дня. Мальчик рассказал, что он бесцельно гулял по территории Советского округа. Противоправных действий в отношении него совершено не было.

С подростком инспекторы по делам несовершеннолетних провели беседу о том, что уходить самовольно из дома недопустимо. Что произошло в семье накануне пропажи мальчика, неизвестно.

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