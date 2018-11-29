2018-11-29T10:27:51+03:00
Общество

В Омске на видео сняли задержание пьяного водителя, на которого пожаловались жители

Он пытался убежать от инспекторов [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Бдительный омич заметил на дороге машину, которая как-то странно двигалась. Он позвонил в полицию и рассказал, что у дома №6 по улице Андрианова едет «Ниссан». Его водитель, скорее всего, пьян. К месту выехали инспекторы ДПС. Как сообщили в пресс-службе полиции, водитель имел явные признаки опьянения, но отказался проходить освидетельствование.

Когда сотрудники ДПС попытались задержать пьяного мужчину, он вырывался и хотел убежать. Теперь помимо наказания за езду в нетрезвом виде на омича завели административное дело по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». В качестве наказания он может получить до 15 суток ареста и штраф в 30 тысяч рублей. Также его могут лишить прав на два года.

Нетрезвый водитель в Омске.Благодаря бдительности омича автоинспекторы задержали водителя, находившегося за рулем в состоянии опьянения При составлении административного материала нарушитель оказал сопротивление сотрудникам полиции.

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