2018-11-29T10:07:00+03:00
Общество

Омич пойдет под суд за подпольное казино в центре города

За несколько месяцев игр ему грозит два года тюрьмы
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич пойдет под суд за подпольное казино в центре городаОмич пойдет под суд за подпольное казино в центре городаФото: Сергей ГАПОН
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Молодой 36-летний омич организовывал казино прямо в центре города. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, мужчина проводил азартные игры с апреля по август 2017 года в доме №33 по улице Карла Маркса.

Когда полицейские пришли в помещение с проверкой, они обнаружили там 7 компьютеров, на которых были установлены специальные программы для игр.

На азартного омича завели уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр» - он организовал азартные игры вне легальной игорной зоны. Сейчас ему грозит до двух лет тюрьмы или крупный штраф.

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