Омская чиновница благоустраивала поселок за счет жителей, а деньги из бюджета воровала
В Черлакском районе осудили главного бухгалтера-финансиста администрации Краснооктябрьского сельского поселения. Женщина предоставляла поддельные документы о приобретении стройматериалов для благоустройства поселка. Указанные в документах материалы на самом деле не приобретались, а все работы проводились за счет местных жителей.
Как сообщили в прокуратуре, чиновница использовала деньги на личные нужды. Ей удалось украсть таким образом больше 240 тысяч рублей. Воровство вскрылось в ходе проверок.
На суде чиновница отрицала свою вину, но ее признали виновной. Женщину лишили права занимать государственную должность в течение двух лет, а также осудили на два года условно.