2018-11-29T09:51:05+03:00
Общество

Омская чиновница благоустраивала поселок за счет жителей, а деньги из бюджета воровала

Ее осудили на два года условно
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
В Омской области чиновница благоустраивала поселок на деньги местных жителей, а выделенные средства воровалаВ Омской области чиновница благоустраивала поселок на деньги местных жителей, а выделенные средства воровалаФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Черлакском районе осудили главного бухгалтера-финансиста администрации Краснооктябрьского сельского поселения. Женщина предоставляла поддельные документы о приобретении стройматериалов для благоустройства поселка. Указанные в документах материалы на самом деле не приобретались, а все работы проводились за счет местных жителей.

Как сообщили в прокуратуре, чиновница использовала деньги на личные нужды. Ей удалось украсть таким образом больше 240 тысяч рублей. Воровство вскрылось в ходе проверок.

На суде чиновница отрицала свою вину, но ее признали виновной. Женщину лишили права занимать государственную должность в течение двух лет, а также осудили на два года условно.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Омской области в своем доме насмерть замерзли две сестры
В Омск из-за снегопада отменили концерт Розенбаума
Стало известно, где был мальчик, пропавший в Омске с собакой
Омские школьники получат 186 миллионов на учебники
В Омске на видео сняли задержание пьяного водителя, на которого пожаловались жители
Омич пойдет под суд за подпольное казино в центре города
Дорожники в Омске начнут чистить улицы после окончания снегопада
В ЕГРН внесены сведения о границах 16 зон охраны объектов культурного наследия Омской области
«Ростелеком» поддержал масштабный омский турнир по художественной гимнастике
В центре Омска водитель сбил девушку на тротуаре
В Омской области «Камаз» в поле насмерть сбил человека
В мэрии Омска рассказали, как будут устранять последствия снегопада
Загадочное исчезновение: В Омске после поездки на такси пропала женщина
В Омске озвучили тариф на капремонт в 2019 году
В Омске трамвай сошел с рельсов
В Омске частному аэропорту все-таки присвоят имя Летова
Сеть АЗС «Топлайн» продолжает радовать омичей приятными сюрпризами
В Омске сотрудницу больницы муж из ревности ударил ножом прямо на работе
Мэрия продолжает работать над стратегией развития Омска до 2030 года
В Омске инспектора ГИБДД осудили на три года за взятки