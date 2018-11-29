Омская чиновница благоустраивала поселок за счет жителей, а деньги из бюджета воровала

СЕГОДНЯ 09:51 2018-11-29T09:51:05+03:00

В Омской области чиновница благоустраивала поселок на деньги местных жителей, а выделенные средства воровала Фото: Мария ЛЕНЦ

Ее осудили на два года условно

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В Черлакском районе осудили главного бухгалтера-финансиста администрации Краснооктябрьского сельского поселения. Женщина предоставляла поддельные документы о приобретении стройматериалов для благоустройства поселка. Указанные в документах материалы на самом деле не приобретались, а все работы проводились за счет местных жителей.

Как сообщили в прокуратуре, чиновница использовала деньги на личные нужды. Ей удалось украсть таким образом больше 240 тысяч рублей. Воровство вскрылось в ходе проверок.

На суде чиновница отрицала свою вину, но ее признали виновной. Женщину лишили права занимать государственную должность в течение двух лет, а также осудили на два года условно.