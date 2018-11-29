2018-11-29T09:03:48+03:00
Происшествия

В центре Омска водитель сбил девушку на тротуаре

Девушку увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В центре Омска водитель сбил девушку на переходеВ центре Омска водитель сбил девушку на переходеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Накануне вечером произошла авария на улице Маршала Жукова. Молодой 23-летний парень, ехал на «Митсубиси Лансер» по улице Жукова в направлении улицы Маяковского. Девушка стояла у пешеходного перехода в районе дома №16 в ожидании зеленого сигнала светофора. Машину занесло на большой скорости, и она врезалась в девушку.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, омичку с травмами увезли в больницу. По сообщениям очевидцев, удар был очень сильный, пешехода подкинуло вверх на несколько метров. После падения девушка не могла двигаться.

Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии.

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