В центре Омска водитель сбил девушку на тротуаре

СЕГОДНЯ 09:03 2018-11-29T09:03:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Накануне вечером произошла авария на улице Маршала Жукова. Молодой 23-летний парень, ехал на «Митсубиси Лансер» по улице Жукова в направлении улицы Маяковского. Девушка стояла у пешеходного перехода в районе дома №16 в ожидании зеленого сигнала светофора. Машину занесло на большой скорости, и она врезалась в девушку.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, омичку с травмами увезли в больницу. По сообщениям очевидцев, удар был очень сильный, пешехода подкинуло вверх на несколько метров. После падения девушка не могла двигаться.

Сейчас полицейские проводят проверку и выясняют все обстоятельства аварии.