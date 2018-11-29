В Омской области «Камаз» в поле насмерть сбил человека
Мужчина умер в больнице
В Омской области «Камаз» в поле насмерть сбил человекаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Накануне вечером авария случилась в Любинском районе. 60-летний мужчина ехал на «Камазе» по проселочной дороге вблизи села Новокиевка. Грузовая машина двигалась задним ходом. В темноте водитель не заметил мужчину, который шел по дороге.
«Камаз» наехал на 33-летнего сибиряка. Водитель сразу же вызвал скорую, и пострадавшего с тяжелыми травмами увезли в больницу. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, им поступил звонок о происшествии уже из больницы. Там пешеход от полученных травм скончался.
Сейчас полицейские проводят проверку по факту аварии, выясняют все обстоятельства происшествия.