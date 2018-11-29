В мэрии Омска рассказали, как будут устранять последствия снегопада

СЕГОДНЯ 08:11 2018-11-29T08:11:26+03:00

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Сегодня наш город накрыло мощным снегопадом. С утра поднялся ветер, началась метель. Омичи ехали на работу в девятибалльных пробках из-за неочищенных дорог. На совещании у первого вице-мэра Евгения Фомина устранение последствий снегопада было главной темой для обсуждения. Как обсуждали на совещании, сейчас дорожники перешли на усиленный режим работы.

В течение дня будет продолжена уборка и вывоз снега, планируется общее прометание дорог, сообщает «Омск-Информ». Дорожники будут уделять особое внимание предупреждению гололедных явлений, о которых ранее предупреждали в МЧС. Ближе к вечеру и ночью коммунальщики приступят к полноценной уборке города от снега, в это время как раз уменьшится количество машин на дорогах.