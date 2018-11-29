Загадочное исчезновение: В Омске после поездки на такси пропала женщина

СЕГОДНЯ 07:51 2018-11-29T07:51:18+03:00

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В Омске ищут 32-летнюю Марию Сукачеву. Она ехала с подругой на такси и пропала после поездки. Как сообщают в группе волонтеров по поиску людей «Доброспас-Омск» девушка пропала еще 16 ноября. До сих пор о ней ничего неизвестно.

Мария около девяти часов вечера 16 ноября с подругой отъехала от «АТ Маркет» на улице Дианова. Подруга вышла на Сибирском проспекте на Московке, а женщине нужно было проехать дальше на этой же машине – на 6-ую Станционную. Однако женщину больше никто не видел, дома она не появлялась.

Мария была одета в вязаную фиолетовую шапку, бирюзовый пуховик, темно-синие штаны и черные замшевые сапоги.

Скорее всего, подруги пользовались услугами нелегального такси, иначе их поездку можно было бы отследить. Всех, кто что-либо знает о местонахождении Марии, просят сообщить в полицию волонтерам.