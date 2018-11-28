В Омске сотрудницу больницы муж из ревности ударил ножом прямо на работе

СЕГОДНЯ 13:53 2018-11-28T13:53:47+03:00

В Омске сотрудницу больницы приревновал муж и нанес ей удары ножом прямо на работе Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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Трагедия случилась в одной из больниц города. 66-летняя сотрудница как обычно была на работе в медицинском учреждении. В гости к ней решил зайти ее пьяный 63-летний муж. Мужчина заранее подготовился и взял с собой кухонный нож. Он нанес женщине несколько ударов, на помощь ей сразу же пришли ее коллеги. Охранник больницы вызвал полицию.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, мужчина напал на жену на почве ревности. Накануне у них произошел конфликт. Сейчас состояние омички оценивается как стабильно тяжелое.

На пенсионера завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нож у мужчины изъяли, ему может грозить до 8 лет тюрьмы.