В Омске сотрудницу больницы муж из ревности ударил ножом прямо на работе
Трагедия случилась в одной из больниц города. 66-летняя сотрудница как обычно была на работе в медицинском учреждении. В гости к ней решил зайти ее пьяный 63-летний муж. Мужчина заранее подготовился и взял с собой кухонный нож. Он нанес женщине несколько ударов, на помощь ей сразу же пришли ее коллеги. Охранник больницы вызвал полицию.
Как сообщили в пресс-службе омской полиции, мужчина напал на жену на почве ревности. Накануне у них произошел конфликт. Сейчас состояние омички оценивается как стабильно тяжелое.
На пенсионера завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Нож у мужчины изъяли, ему может грозить до 8 лет тюрьмы.