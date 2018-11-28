2018-11-28T12:20:29+03:00
Общество

В Омске ищут подростка, пропавшего с собакой

Мальчик уже больше суток не появлялся дома
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске ищут подростка, который ушел из дома с собакойВ Омске ищут подростка, который ушел из дома с собакойФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Мама 13-летнего Ивана Зязева обратилась в полицию. Она рассказала, что ее сын 27 ноября ушел на прогулку с собакой породы питбультерьер и больше не вернулся. На прогулку он вышел около восьми утра.

Как сообщили в пресс-службе полиции, на вид мальчику около 13 лет, его рост – 167 сантиметров. Волосы темны и короткие, одет в черную куртку, темные спортивные брюки с белыми горизонтальными полосками. На голове у ребенка была синяя кепка.

Мальчик ушел из дома на проспекте Мира в Советском округе. Сейчас полицейские проводят розыскные мероприятия, опрашивают свидетелей, связываются со знакомыми мальчика.

Всех, кто может что-то рассказать о местонахождении мальчика, просят позвонить по телефонам 79-36-02 или 02.

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