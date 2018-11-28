В Советском парке Омска впервые зальют каток

СЕГОДНЯ 11:49 2018-11-28T11:49:14+03:00

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С наступлением зимнего сезона в нашем городе начинают работу открытые катки. Катки уже залили на «Красной звезде», в парке имени 30-летия ВЛКСМ и у спорткомплекса «Тополиный», скоро откроется каток на Бударина. В Советском парке также зальют лед для катания на коньках, ранее каток там никогда не заливали.

Как сообщили в мэрии города, лед начнут заливать с 30 ноября. Первых посетителей каток сможет принять уже с середины декабря. Площадь льда составит около 2 тысяч квадратных метров, одновременно там смогут кататься 280 человек. По периметру каток будет украшен праздничными гирляндами.

На катке организуют прокат коньков: 150 рублей за час для взрослых и 100 рублей для детей. Выход на лед будет платным – 100 рублей. Возле катка оборудуют раздевалки и места для перекуса.