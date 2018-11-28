2018-11-28T10:37:41+03:00
Общество

В Омской области объявили штормовое предупреждение

В регионе ожидается снег, сильный ветер и гололед
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области объявили штормовое предупреждениеВ Омской области объявили штормовое предупреждениеФото: ГУ МЧС России по Омской области
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В ближайшие два дня на территории области в МЧС объявили штормовое предупреждение. По сообщению Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды завтра днем, 29 ноября ожидается сильный мокрый снег и ветер порывами до 19-24 метров в секунду. На дорогах будет метель и гололед. Температура воздуха днем будет от +1 до -4. Ночью 30 ноября сохранится сильный ветер и похолодает до -20.

Как сообщили в МЧС, на дорогах ожидаются заносы, накат и ухудшение видимости. Спасатели призывают водителей быть осторожными и соблюдать дистанцию. Пешеходам следует переходить дорогу по пешеходным переходам, избегать шатких конструкций и использовать светоотражающие элементы на одежде.

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