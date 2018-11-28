Сотрудница омского банка украла со счетов клиентов 2,5 млн
В Любинском районном суде рассматривали уголовное дело молодой 22-летней омички. Она решила снять деньги с вкладов 4 клиентов банка. Кражу денег обнаружили после того, как один из клиентов не нашел на своем счете отложенных денег.
Как сообщили в пресс-службе полиции, девушка работала в банке специалистом по операционно-кассовому обслуживанию. Она без ведома клиентов закрыла 4 вклада, а деньги забрала себе. Общая сумму, которую она присвоила, составила 2 миллиона 400 тысяч рублей.
После проверки сначала службы безопасности банка, а потом и полицейских, вину девушки удалось доказать с помощью почерковедческой экспертизы подписи и выемки документации.
Сотрудницу банка уволили, а затем и осудили. Суд назначил ей 2 года тюрьмы. Деньги вкладчикам выплатил банк.