Сотрудница омского банка украла со счетов клиентов 2,5 млн

СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-28T10:08:12+03:00

Ее осудили на 2 года тюрьмы

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В Любинском районном суде рассматривали уголовное дело молодой 22-летней омички. Она решила снять деньги с вкладов 4 клиентов банка. Кражу денег обнаружили после того, как один из клиентов не нашел на своем счете отложенных денег.

Как сообщили в пресс-службе полиции, девушка работала в банке специалистом по операционно-кассовому обслуживанию. Она без ведома клиентов закрыла 4 вклада, а деньги забрала себе. Общая сумму, которую она присвоила, составила 2 миллиона 400 тысяч рублей.

После проверки сначала службы безопасности банка, а потом и полицейских, вину девушки удалось доказать с помощью почерковедческой экспертизы подписи и выемки документации.

Сотрудницу банка уволили, а затем и осудили. Суд назначил ей 2 года тюрьмы. Деньги вкладчикам выплатил банк.