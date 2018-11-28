На трассе под Омском пенсионер насмерть сбил женщину
Женщина умерла в больнице
На трассе под Омском пенсионер насмерть сбил женщинуФото: Александр ГЛУЗ
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Ранним утром среды, когда на улице было еще темно, женщина шла по краю дороги в районе деревни Самаринка Кормиловского района. В районе 47 километра по дороге «Сыропятское-Калачинск» 33-летнюю женщину сбил автомобиль, который ехал в попутном с женщиной направлении – в Омск.
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, в темноте 67-летний водитель на «десятке» попросту не заметил женщину. На место происшествия вызвали медиков, но омичка получила серьезные травмы и умерла в больнице.
Полицейские сейчас проводят проверку по факту аварии и устанавливают все обстоятельства.