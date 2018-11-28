2018-11-28T08:50:56+03:00
Общество

В Омске устроили пикет против повышения стоимости проезда до 30 рублей

Правда, это вряд ли поможет
Станислав МУХИН
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Повышение стоимости проезда сейчас одна из самых обсуждаемых в городе тем. Власти не исключают, что с 1 января билет в маршрутках может стоить 30 рублей при оплате наличными. Безналичный проезд будет чуть дешевле. Окончательное решение о стоимости должны принять депутаты горосвета. Поэтому именно сегодня один из жителей перед пленарным заседанием депутатов устроил одиночный пикет у стен гордумы против повышения проезда.

Омич растянул плакат с текстом "Стоп рост цен на проезд" и рядом перечеркнул две цифры - 25 и 30. Вряд ли это поможет, судя по высказываниям первых лиц региона.

Мэр Оксана Фадина уже заявила, что если оставить билеты по 22 рубля, то придется где-то искать почти 1 миллиард рублей на компенсацию межтарифной разницы, а "чудес не бывает". Губернатор же Александр Бурков заявил, что понимает аргументы мэрии, которая планирует повышение стоимости проезда.

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