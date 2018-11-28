В Омске сожгли 4 тонны украинского сыра

СЕГОДНЯ 07:44 2018-11-28T07:44:40+03:00

Продукцию не пустили в страну

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На границе между Россией и Казахстаном таможенники задержали крупную партию сыра. На автомобильном пункте пропуска «Одесское» на юге Омской области гражданин Казахстана хотел провезти в Россию 4 тонны сыра с названиями «Топленый» и «Сметанковый». Таможенники быстро выяснили настоящее происхождение сырной продукции, она была сделана на Украине.

Как сообщили в пресс-службе омской таможни, ввоз такой продукции с Украины – запрещен:

- Страна происхождения товара – Украина и данный товар запрещен к ввозу в Россию, - уточнили в пресс-службе омской таможни.

Вся продукция была сожжена в печи на предприятии «ветсанутильзавод «Кормиловский» Омской области.