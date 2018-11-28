2018-11-28T07:20:26+03:00
Происшествия

Омские гаишники в метель вытащили машину из кювета

В аварии никто не пострадал
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омские гаишники в метель вытащили машину из кюветаОмские гаишники в метель вытащили машину из кюветаФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Накануне наш город накрыли снегопады и метели. На дорогах скользко, была плохая видимость. Супруги с двумя детьми возвращались по заснеженной дороге домой в Исилькуль. Однако в районе 803 километра дороги Челябинск-Новосибирск водитель не справился с управлением на занесенной снегом дороге. Машина с пассажирами оказалась в кювете, откуда они не могли выбраться самостоятельно.

Как сообщили в областной Госавтоинспекции, к ним поступил звонок с просьбой о помощи. Инспекторы выехали на место происшествия и помогли мужчине вытащить автомобиль из снега. В происшествии никто не пострадал, семья направилась домой.

В Госавтоинспекции напоминают, что в условиях снега и метели нужно соблюдать осторожность на дорогах. В случае происшествий необходимо звонить 01 или 02, а также в дежурную часть ГАИ по телефону 79-35-04.

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