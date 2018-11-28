В омском аэропорту, которому жители выбирают имя, установят скульптуру летчика и техника

СЕГОДНЯ 07:08 2018-11-28T07:08:28+03:00

Изменить размер текста: A A

В скором времени аэропорт Омска преобразится. Он приобретет не только новое имя, но и внешнее благоустройство. В следующем году 17-ого мая наша воздушная гавань будет праздновать 90-летний юбилей. 5 мая там планируют установить 2,4-метровую скульптуру «Летчик и техник». На сайте Госзакупок появилась информация о планах аэропорта.

Скульптуру планируют установить у терминала международных рейсов, ее будет видно издалека. Фигуру весом около 2,5 тонны выплатят из бронзы. Стоимость скульптуры 5,3 миллиона рублей.

Фигуры летчика и техника, согласно техзаданию должны будут одеты в форму, в головных уборах. Над головами они будут держать эмблему авиаторов.

Напомним, что сейчас омичи участвуют в проекте «Великие имена России», где можно проголосовать за имя для омского аэропорта. В предварительных итогах голосования лидирует Дмитрий Карбышев, второе место занимает Андрей Туполев, на третьем пока Михаил Ульянов. Именно эти три имени прошли в шорт-лист для итогового голосования. Окончательно станет известно о том, какое имя приясвоят аэропорту в Омске уже 5 декабря. Проголосовать за имя можно на сайте.