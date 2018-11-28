2018-11-28T07:08:28+03:00
Общество

В омском аэропорту, которому жители выбирают имя, установят скульптуру летчика и техника

Ее сделают к юбилею аэропорта
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Фото: ГосзакупкиФото: Госзакупки
Изменить размер текста:

В скором времени аэропорт Омска преобразится. Он приобретет не только новое имя, но и внешнее благоустройство. В следующем году 17-ого мая наша воздушная гавань будет праздновать 90-летний юбилей. 5 мая там планируют установить 2,4-метровую скульптуру «Летчик и техник». На сайте Госзакупок появилась информация о планах аэропорта.

Скульптуру планируют установить у терминала международных рейсов, ее будет видно издалека. Фигуру весом около 2,5 тонны выплатят из бронзы. Стоимость скульптуры 5,3 миллиона рублей.

Фигуры летчика и техника, согласно техзаданию должны будут одеты в форму, в головных уборах. Над головами они будут держать эмблему авиаторов.

Напомним, что сейчас омичи участвуют в проекте «Великие имена России», где можно проголосовать за имя для омского аэропорта. В предварительных итогах голосования лидирует Дмитрий Карбышев, второе место занимает Андрей Туполев, на третьем пока Михаил Ульянов. Именно эти три имени прошли в шорт-лист для итогового голосования. Окончательно станет известно о том, какое имя приясвоят аэропорту в Омске уже 5 декабря. Проголосовать за имя можно на сайте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудница омского банка украла со счетов клиентов 2,5 млн
На трассе под Омском пенсионер насмерть сбил женщину
В Омске устроили пикет против повышения стоимости проезда до 30 рублей
Более 4 тонн запрещенного сыра задержано и уничтожено
В Омске сожгли 4 тонны украинского сыра
Сбербанк подвел итоги ипотечной акции «Зеленого дня»
Омские гаишники в метель вытащили машину из кювета
Губернатор Бурков - о повышении проезда в Омске до 30 рублей: Я понимаю аргументы мэрии
Горожане обсудили будущее Омска до 2030 года
В Омске сразу 10 племянников хотели лишить тетю квартиры
В Омской области ждут морозы до -40 градусов
В центре Омска появится ледяной городок
В Омской области установят 13-метровый крест
В Омске на мусорном полигоне «Камаз» насмерть сбил женщину
В Омске водитель грузовика сбил ребенка возле остановки и скрылся
В Омске пройдет Большой новогодний бал–2019