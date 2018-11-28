2018-11-28T04:57:02+03:00
Общество

Губернатор Бурков - о повышении проезда в Омске до 30 рублей: Я понимаю аргументы мэрии

Глава региона обещал сохранить все льготы
Станислав МУХИН
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Тема повышения стоимости проезда продолжает будоражить омичей. С 1 января, скорее всего, он подорожает сразу на 8 рублей - с 22 до 30 рублей. Максимальную планку установят для наличной оплаты, расчеты по проездному и по карточке будут дешевле. И власти, как могут, пытаются успокоить горожан. Накануне ситуацию прокомментировал и омский губернатор Александр Бурков.

- Я разделяю обеспокоенность мэрии сложившейся ситуацией в транспортной сфере. Мы понимаем экономические аргументы городской администрации. Но я обращаю особое внимание мэрии и депутатов горсовета на обязательность сохранения всех льгот на проезд для социально незащищенных категорий граждан: пенсионеров, школьников, студентов. Это остается на моем личном контроле, – сказал Александр Бурков.

Ранее повышение стоимости проезда прокомментировала мэр Оксана Фадина. Она заявила, что чудес не бывает.

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