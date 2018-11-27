2018-11-27T13:55:51+03:00
Общество

В Омской области ждут морозы до -40 градусов

Похолодание ожидается уже в конце этой недели
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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С началом зимы в Омскую область придут морозы в -40 градусовС началом зимы в Омскую область придут морозы в -40 градусовФото: Алексей БУЛАТОВ
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Похолодание в Омск придет уже на следующей неделе, как раз с наступлением декабря. В ближайшие дни столбик термометра не опустится ниже -9..-13 градусов. Резкое понижение температуры произойдет уже в эту пятницу, 30 ноября. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура днем в пятницу опустится до -22…-27 градусов. Ожидается также сильный ветер.

В открытых интернет-источниках прогноз погоды на следующую неделю выглядит еще суровее. В период с 3 по 7 декабря температура будет опускаться днем от – 24 до – 37, а ночью и вовсе от -34 до -40. Вновь тепло придет лишь после 7 декабря. На Омск надвигается настоящая сибирская зима.

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