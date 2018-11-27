В центре Омска появится ледяной городок

СЕГОДНЯ 12:53 2018-11-27T12:53:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В первой половине декабря со 2 по 16 пройдет музыкальный фестиваль «Белая симфония». Его устраивает филармония. На площади перед концертным залом установят ледяные скульптуры, об этом рассказали предстваители омской филармонии на сегодняшней пресс-конференции.

- У нас появится арт-площадка на площади перед концертным залом, где будут установлены ледяные скульптуры. Одна скульптура будет установлена по результатам голосования в интернете, который еще продолжается. Профессиональные мастера проекта «Омские мастера» подготовят символ фестиваля. Четыре других скульптуры будут установлены по замыслу наших партнеров и друзей — омских компаний, которые решили поучаствовать в акции «Ледяная симфония», — рассказала директор омской филармонии Ирина Лапшина

В рамках фестиваля омичи смогут посетить четыре вечерних концерта и один детский. Музыканты омского академического симфонического оркестра и знаменитые гости сыграют классику, авангард и музыку кино.