В Омской области установят 13-метровый крест

СЕГОДНЯ 12:11 2018-11-27T12:11:52+03:00

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В понедельник, 3 декабря, в селе Знаменское появится крест высотой в 13 метров и весом в несколько тонн. Он будет установлен в память о репрессированных жителях района. Как сообщили в администрации города, инициатором установки креста стала местная жительница, автор нескольких книг по истории края.

Деньги на установку креста собирали всем селом, общественникам удалось собрать 70 тысяч. Этой суммы было недостаточно, поэтому на помощь пришла строительная компания омского бизнесмена Валерия Кокорина.

- Я давно занимаюсь темой репрессий. Начала собирать списки по Знаменскому району и выяснила, что там погибло очень много людей, сосланных отсюда. В Тарском районе тоже установлен памятный крест, я ездила к нему почтить память своих родных, и после этого возникла идея сделать крест и здесь, - рассказала автор идеи Ирина Гаюнова